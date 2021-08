Loblaw : Shoppers Drug MartMC élargit les Cliniques Santé gérées dans les villes de l'Ontario

BRAMPTON, ONT., le 12 août 2021 - Shoppers Drug Mart Inc. (« Shoppers Drug Mart ») élargira ses cliniques gérées dans plus de villes de l'Ontario au cours de la prochaine année. Détenue et exploitée par Shoppers Drug Mart, la Clinique Santé de ShoppersMC est une clinique de soins primaires et de médecine familiale, offrant aux patients un accès pratique et centralisé à des services médicaux et à des conseils de confiance.

À la suite de l'ouverture des quatre premières cliniques à Toronto et à Whitby, l'entreprise prévoit ouvrir trois autres cliniques : deux à Ottawa et une à Kingston. Offrant une gamme de services de médecine familiale, les cliniques visent à rendre les soins de santé plus accessibles aux patients grâce à des heures d'ouverture prolongées et des technologies plus avancées, comme la prise de rendez-vous en ligne et les options de soins virtuels à l'aide des solutions MedeoMD, ainsi que les dossiers de santé électroniques au moyen de la plateforme AccuroEMRMD.

« Nous savons que les Canadiens veulent et ont besoin de plus de soins primaires. Le monde a changé rapidement et radicalement au cours de la dernière année, ce qui a souligné le besoin d'options de soins de santé plus accessibles pour les patients, y compris des heures d'ouverture prolongées et des emplacements plus pratiques pour les services en personne, ainsi que des services de soins virtuels pour tous les patients, y compris ceux qui n'ont pas de médecin de famille actuellement », dit Jeff Leger, président de Shoppers Drug Mart. « Depuis mai 2020, nos magasins à Toronto répondent à ces besoins grâce à plus de 20 000 visites de patients. La mise en place de la Clinique Santé dans de nouveaux marchés nous permettra de rendre les soins de santé plus accessibles à un plus grand nombre d'Ontariens. »

Shoppers Drug Mart embauche actuellement des médecins et du personnel pour des magasins à Toronto, Whitby, Ottawa et Kingston. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.shoppersdrugmart.ca/thehealthclinic ou envoyer un courriel à l'adresse thehealthclinic@shoppersdrugmart.ca.

À propos de Shoppers Drug Mart Inc.

Shoppers Drug Mart Inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec). Les 1 300 et quelques établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec). En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient la plateforme en ligne de Cannabis médical de ShoppersMC pour la vente de cannabis médical, le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart Inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients, ainsi que Solutions Santé de Shoppers Drug Mart/PharmaprixMC, un fournisseur de prestations d'assurance-maladie durables et rentables pour les employés. Shoppers Drug Mart est une division indépendante et unique des Compagnies Loblaw Limitée.