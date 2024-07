BRAMPTON, ONTARIO, le 25 juillet 2024 Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) (« Loblaw » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour le deuxième trimestre clos le 15 juin 20241).

Les résultats de Loblaw pour le deuxième trimestre de 2024 reflètent une solide performance sur le plan de l'exploitation ainsi que l'incidence du règlement des recours collectifs sur la fixation des prix du pain intentés en 2017, qui a eu une incidence négative de 121 millions de dollars sur le bénéfice net. Pour plus de précisions sur le règlement, veuillez consulter le communiqué de la société ici.

Au cours du trimestre, les consommateurs canadiens ont continué d'accorder la priorité à la valeur et ont réagi favorablement aux bannières chefs de file du marché de Loblaw ainsi qu'à ses marques contrôlées et à ses offres personnalisées PC OptimumMC. Loblaw a continué de mettre l'accent sur l'excellence en matière de vente au détail dans l'ensemble de ses secteurs d'activité, générant une croissance du chiffre d'affaires et veillant rigoureusement au contrôle des coûts. Une fois de plus, le chiffre d'affaires du secteur des pharmacies au détail a surpassé celui du secteur de l'alimentation au détail. Le chiffre d'affaires tiré des produits de l'avant du magasin du secteur des pharmacies reflète la vigueur soutenue de la catégorie des produits de beauté, mais a subi la pression liée à la décision de la société de retirer des tablettes certaines catégories de produits électroniques à faible marge. Le taux de croissance du chiffre d'affaires tiré des médicaments sur ordonnance est revenu à un niveau plus habituel, reflétant l'élan continu des nouveaux services de soins de santé. Le chiffre d'affaires du secteur de l'alimentation au détail reflète l'accroissement du nombre de visites de clients au cours du trimestre, malgré la très forte croissance du chiffre d'affaires enregistré un an plus tôt. La croissance du chiffre d'affaires du secteur de l'alimentation a été portée par la vigueur soutenue des magasins à escompte Maxi et NoFrills de la société. L'accent mis sur la valeur s'est traduit par une nouvelle réduction progressive du taux d'inflation interne de la société, celui du prix des aliments affiche pour sa part un recul et demeure inférieur au taux d'inflation total des ménages au Canada, l'indice des prix à la consommation (l'« IPC ») des aliments achetés au magasin ayant diminué pour un sixième trimestre consécutif.

« Notre engagement à offrir valeur, qualité et service a été bien perçu par nos clients, comme en témoigne la hausse de l'achalandage dans l'ensemble de notre réseau de magasins, a déclaré Per Bank, Président et chef de la direction de Les Compagnies Loblaw Limitée. Nous sommes reconnaissants envers notre clientèle pour la confiance qu'elle nous accorde en tant que détaillant de choix pour répondre à ses besoins courants. »

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2024

Les produits se sont établis à 13 947 millions de dollars, en hausse de 209 millions de dollars, ou 1,5 %.

Le chiffre d'affaires du secteur Vente au détail s'est chiffré à 13 658 millions de dollars, en hausse de 187 millions de dollars, ou 1,4 %. Le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail (Loblaw) a augmenté de 0,2 % comparativement à celui de 6,1 % inscrit à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur des pharmacies au détail (Shoppers Drug Mart/Pharmaprix) a augmenté de 1,5 % comparativement à celui de 5,7 % inscrit à l'exercice précédent, le chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance et des services de soins de santé ayant progressé de 5,4 %, ce qui a été en partie contrebalancé par un recul de 2,4 % du chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des produits de l'avant du magasin.

Le chiffre d'affaires tiré du commerce électronique a augmenté de 14,2 %.

Le résultat d'exploitation s'est établi à 868 millions de dollars, en baisse de 59 millions de dollars, ou 6,4 %.

Le montant ajusté du BAIIA2) s'est chiffré à 1 713 millions de dollars, pour une augmentation de 73 millions de dollars, ou 4,5 %.

La marge brute exprimée en pourcentage2) du secteur Vente au détail s'est établie à 32,0 %, en hausse de 90 points de base, ce qui s'explique principalement par des améliorations au chapitre des pertes liées aux stocks et des marges brutes dans le secteur des pharmacies au détail, attribuables essentiellement à la composition des ventes.

Le bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société s'est chiffré à 457 millions de dollars, en baisse de 51 millions de dollars, ou 10,0 %. La diminution découle essentiellement de charges relatives au règlement de poursuites en recours collectif.

Le bénéfice net dilué par action ordinaire s'est établi à 1,48 $, une diminution de 0,10 $, ou 6,3 %.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société2) s'est élevé à 664 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 38 millions de dollars, ou 6,1 %.

Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire2) s'est établi à 2,15 $, en hausse de 0,21 $, ou 10,8 %.

Les dépenses d'investissement nettes se sont chiffrées à 475 millions de dollars, ce qui reflète des dépenses d'investissement brutes de 495 millions de dollars, déduction faite du produit de 20 millions de dollars tiré de la cession d'immeubles.

La société a racheté aux fins d'annulation 3,2 millions d'actions ordinaires à un coût de 482 millions de dollars. Les flux de trésorerie disponibles2) provenant du secteur Vente au détail se sont chiffrés à 475 millions de dollars.

¹Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs. Voir la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse et du Rapport du deuxième trimestre de 2024 à l'intention des actionnaires de la société pour une analyse des principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et des projections formulées aux présentes et pour connaître les principaux facteurs et hypothèses pris en compte lors de l'établissement de ces énoncés. Le présent communiqué de presse doit être lu en parallèle avec les documents que Les Compagnies Loblaw Limitée dépose, à l'occasion, auprès des autorités en valeurs mobilières et qui peuvent être consultés à sedarplus.ca et à loblaw.ca.

² Voir la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » figurant en Annexe 1 du présent communiqué de presse, qui comprend le rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables.

³À lire en parallèle avec la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse et du Rapport du deuxième trimestre de 2024 à l'intention des actionnaires de la société.