Le 19 juin 2024 (Brampton, ON) - Avec la récente ouverture de son 16e magasin cette année, un No Frills de petit format unique en son genre, Les Compagnies Loblaw Ltée (« Loblaw », TSX:L) compte bien ouvrir 40 nouveaux magasins cette année et en convertir des dizaines d'autres.

Au cours des derniers mois, la société a construit et ouvert 9 nouveaux magasins et en a converti 7 autres. Les conversions se sont principalement concentrées sur l'expansion des magasins à escompte de type « hard discount » de la société, tels que Maxi et No Frills, pour répondre à la demande croissante des Canadiens qui cherchent des moyens d'économiser sur leur facture d'épicerie. Ces magasins offrent davantage de valeur aux clients, avec des prix plus bas en moyenne et une politique d'égalisation des prix.

« Notre raison d'être, en tant qu'entreprise canadienne, consiste à aider nos collègues et nos clients à vivre bien, vivre pleinement, et en matière d'alimentation, la meilleure façon d'y parvenir est de rendre les aliments sains abordables », a déclaré Richard Dufresne, Chef de la direction financière de Loblaw. « Nous savons que de nombreuses régions mal desservies du pays sont à la recherche de magasins à escompte prêts à offrir des prix plus bas aux collectivités. Ces nouveaux magasins, ainsi que notre investissement accru dans le format hard-discount, constituent la prochaine étape de notre engagement continu à procurer la meilleure valeur possible. »

Les nouveaux magasins s'inscrivent dans le cadre d'une annonce plus détaillée publiée en février de cette année, selon laquelle l'entreprise s'est engagée à investir plus de 2 milliards $ dans l'économie canadienne en 2024. Cet investissement devrait créer plus de 7 500 emplois au Canada, renforçant ainsi la position de Loblaw en tant que contributeur majeur au Canada et à son économie.

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.loblaw.ca/fr/loblaw-to-invest-more-than-2-billion-in-the-canadian-economy-creating-thousands-of-jobs-and-opening-more-than-40-additional-stores/

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs sur les plans de dépenses en capital de la société et leur incidence. Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et hypothèses de la société, lesquelles se fondent sur la perception qu'a la direction des tendances historiques, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs qui, de l'avis de la direction, sont appropriés dans les circonstances. Les estimations, opinions et hypothèses de la société sont assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d'ordre commercial, économique et concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs, et sont donc susceptibles d'être révisées. La société ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes. Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société et l'incidence des dépenses en capital décrites dans le présent communiqué de presse diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux décrits dans le rapport de gestion de la société inclus dans son Rapport annuel de 2022 et de sa notice annuelle de 2022 pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, tous deux disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de la société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec plus d'un milliard de transactions chaque année dans son réseau inégalé de 2 500 magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, No Frills, Real Canadian Superstore, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 18 millions de membres et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et le style essentiel, réalisable.