Loblaw : réduit de plus de 85 % la quantité de matières résiduelles alimentaires acheminées vers les sites d'enfouissement, surpassant son objectif initial 5 ans plus tôt que prévu

BRAMPTON (ONTARIO), le 23 septembre, 2021 : Aujourd'hui, Galen G. Weston, président exécutif du Conseil et président de Les Compagnies Loblaw Limitée (Loblaw) a réitéré l'engagement de l'entreprise à réduire le gaspillage alimentaire :

La dernière année et demie nous a fait voir différemment les choses que nous tenions pour acquises. Pour beaucoup d'entre nous, cela inclut la nourriture sur nos tables chaque jour. Mais ici au Canada et à l'étranger, beaucoup trop de gens vivent de l'insécurité alimentaire et se demandent d'où proviendra leur prochain repas. C'est aussi frustrant de savoir qu'au même moment, de la nourriture se retrouve dans les sites d'enfouissement en quantité phénoménale. Au Canada seulement, nous gaspillons suffisamment de nourriture chaque année pour nourrir les 37 millions d'habitants au pays pendant près de cinq mois. Cela ne peut pas continuer. Puisque nos magasins permettent de remplir plus de réfrigérateurs au Canada que tout autre supermarché, nous avons agi.

De nos jours, nous sommes de plus en plus appelés à faire les choses différemment, à trouver des solutions créatives pour nous ramener à une nouvelle et une meilleure normalité. Et de voir cette énergie contribuer à résoudre le problème du gaspillage alimentaire qui existe depuis bien trop longtemps est une source d'inspiration.

Dans un courriel envoyé aux membres du programme PC Optimum, M. Weston souligne quelques programmes novateurs et partenariats stratégiques auxquels l'entreprise attribue son succès à ce jour, à savoir de réduire de 86 % la quantité de matières résiduelles alimentaires acheminées vers les sites d'enfouissement, et ce, dans l'ensemble de ses activités. Ces résultats sont largement supérieurs à l'objectif initialement visé de 50 % d'ici 2025 selon le taux de référence de 2016 :

Produits sans nom Naturellement imparfaits : une gamme complète de produits offerts à prix très avantageux, afin d'éviter que des fruits et légumes parfaitement bons mais qui sont plus petits ou de forme irrégulière, ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement.

Second Harvest : un partenariat de longue date qui nous a aidés à faire don de suffisamment de surplus de denrées alimentaires pour fournir plus de 1,3 million de repas aux Canadiens et d'éviter l'émission de plus de trois millions de kilogrammes de gaz à effet de serre, qui auraient été libérés dans l'atmosphère si cette nourriture s'était retrouvée dans les sites d'enfouissement.

Matières résiduelles de la boulangerie : l'entreprise a évité l'enfouissement de plus de 4,2 millions de kilogrammes de produits de boulangerie périmés en les transformant en produits d'alimentation animale destinés aux fermes locales.

ZooShare Biogas : un partenariat novateurqui combine les matières résiduelles alimentaires de Loblaw et d'autres partenaires avec le fumier animal du zoo local pour produire des biogaz qui génèrent de l'électricité renouvelable qui vient alimenter directement le réseau.

Étant donné que la majorité du gaspillage alimentaire se produit à la maison, l'entreprise a également pour objectif d'éduquer et d'inciter ses clients à participer à ces efforts en mettant à leur disposition un certain nombre de ressources, notamment une série documentaire intitulée Half Full, dans laquelle des chefs d'ici nous enseignent comment nous pouvons tous réduire le gaspillage en utilisant toutes les parties de nos légumes.

Lire le courriel dans son intégralité et pour en savoir plus sur ce que Loblaw fait pour réduire le gaspillage alimentaire, veuillez visiter le site www.loblaw.ca/fr/responsibility.

