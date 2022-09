Locasystem International : COMPTES ANNUELS au 31/03/2022 07/09/2022 | 19:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL 41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER 75016 PARIS COMPTES ANNUELS au 31/03/2022 Pages - Rapport de présentation 1 COMPTES ANNUELS - Bilan actif-passif 2 et 3 - Compte de résultat 4 et 5 - Annexe 6 à 17 - Détail des comptes bilan actif passif 18 à 21 - Détail Compte de résultat 22 à 24 DOSSIER FISCAL - Liasse 2065 25 et 26 - Liasses 2050 à 2059-G 27 à 47 - Liasses intégration fiscale (filiale) 48 à 53 - Liasses intégration fiscale (mère) 54 à 67 MATHILDE GIRARD & ASSOCIES 23 RUE PASTEUR 92380 GARCHES Dossier N° 000142 en Euros . RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL 41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER 75016 PARIS relatifs à l'exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022. Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité. Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes : - Total du bilan, 7 002 346 Euros - Chiffre d'affaires HT, 264 855 Euros - Résultat net comptable, (243 574)Euros Fait à PARIS Le 12/07/2022 Pierre-Marie Hanton Mathilde Girard MATHILDE GIRARD & ASSOCIES 23 RUE PASTEUR 92380 GARCHES SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL 41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER 75016 PARIS COMPTES ANNUELS MATHILDE GIRARD & ASSOCIES 23 RUE PASTEUR 92380 GARCHES Dossier N° 000142 en Euros . SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL 75016 PARIS BILAN ACTIF ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes IMMOBILISÉ Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes ACTIF Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Total II Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens CIRCULANT En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes ACTIF Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Comptesde Régularisation Charges constatées d'avance (3) Total III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) Dossier N° 000142 en Euros . Page : 2 Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/03/2022 12 31/03/2021 12 Brut Amortissements Net Net Euros % et dépréciations (à déduire) 171 892 171 892 45 735 45 735 45 735 309 107 309 107 252 041 151 332 100 710 101 678 968- 0.95- 4 369 388 1 106 844 3 262 544 3 280 939 18 395- 0.56- 90 337 90 337 90 337 5 238 500 1 739 175 3 499 325 3 518 688 19 363- 0.55- 104 476 19 640 104 476 66 491 37 984 57.13 2 720 712 2 701 072 2 991 583 290 510- 9.71- 136 586 136 586 136 586 1 464 123- 72.90- 544 149 544 149 2 008 272 16 738 16 738 21 168 4 430- 20.93- 3 522 661 19 640 3 503 021 5 224 101 1 721 079- 32.94- 8 761 161 1 758 815 7 002 346 8 742 788 1 740 442- 19.91- (1) Dont droit au bail 45 735 (2) Dont à moins d'un an 0- (3) Dont à plus d'un an 2 617 952 MATHILDE GIRARD & ASSOCIES SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL 75016 PARIS BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : 755 802) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées CAPITAUX PROPRES Autres réserves Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) Report à nouveau Subventions d'investissement Provisions réglementées Total I AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges Total III Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit (1) Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses DETTES Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1) Total IV Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an Page : 3 Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/03/2022 12 31/03/2021 12 Euros % 755 802 1 080 000 324 198- 30.02- 108 000 108 000 5 561 580 4 546 160 1 015 419 22.34 243 574- 2 141 563 2 385 136- 111.37- 6 181 808 7 875 723 1 693 915- 21.51- 596 733 137- 18.70- 558 109 659 503 101 394- 15.37- 149 124 152 528 3 404- 2.23- 105 542 51 543 53 999 104.77 7 168 2 559 4 609 180.11 200 200- 100.00- 820 538 867 066 46 527- 5.37- 7 002 346 8 742 788 1 740 442- 19.91- 219 146 212 032 Dossier N° 000142 en Euros . MATHILDE GIRARD & ASSOCIES Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Locasystem International SA published this content on 05 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 September 2022 16:59:06 UTC.

© Publicnow 2022 Toute l'actualité sur LOCASYSTEM INTERNATIONAL 2020 LOCASYSTEM INTERNATIONAL : Rapport financier CO 2018 LOCASYSTEM INTERNATIONAL : Rapport financier CO 2015 BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à la mi-séance à la Bourse de Paris RE 2004 LOCASYSTEM INTL : Assemblée Générale mixte NI 2003 LOCASYSTEM INTL : Assemblée Générale ordinaire NI