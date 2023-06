Location Sciences Group PLC est une entreprise basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans la fourniture de deux produits, à savoir la plateforme UK Data and Insights et Verify. La plateforme UK Data and Insights de la société donne aux clients l'accès à son lac de données d'environ 36 milliards de points de données de localisation. Cela aide les clients de diverses manières, telles que l'analyse des concurrents et de la fréquentation, les services d'attribution pour les annonceurs, et même la possibilité d'améliorer la durabilité des systèmes de transport. La société a développé une plateforme mondiale appelée Verify, qui apporte de la transparence au marché de la publicité mobile basée sur la localisation. Verify permet aux annonceurs d'authentifier l'endroit où leurs publicités ont été vues et utilise sa technologie pour détecter les fraudes publicitaires liées à la localisation, qui autrement passeraient inaperçues.

Secteur Logiciels