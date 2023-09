Location Sciences Group PLC est une société indépendante, basée au Royaume-Uni, qui vérifie l'exactitude et la qualité des données de localisation utilisées dans la publicité ciblée de proximité. La société fournit des services de vérification de la localisation, en utilisant des technologies sophistiquées d'apprentissage automatique et de reconnaissance des formes. Verify détecte les fraudes publicitaires liées à la localisation et vérifie l'exactitude et la qualité des signaux de localisation utilisés pour améliorer les performances de la publicité numérique. Ses solutions comprennent GeoProtect et Verify. GeoProtect est une plateforme d'optimisation et de transparence des données de localisation. Avec GeoProtect, vous comprenez la source, la qualité et l'échelle réelle des données de localisation qui alimentent le ciblage, l'attribution et la résolution des problèmes d'identité. Verify, sa plateforme de vérification, fournit une analyse et une authentification indépendantes et indépendantes des médias de l'exactitude et de la qualité des données publicitaires ciblées. Elle offre précision, authentification, analyse et efficacité.

Secteur Logiciels