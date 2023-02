L'usine HIMARS de Lockheed se prépare à répondre à la demande après le succès en Ukraine

Le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité (HIMARS) est désormais une arme largement reconnue après que les images de la guerre en Ukraine filmées par les caméras des téléphones portables ont montré les lanceurs en action.

"Lorsque vous avez un système qui a fait ses preuves au combat et qui fait la une des journaux - tous les jours - cela stimule la demande", a déclaré Jennifer McManus, vice-présidente des opérations de la division des missiles de Lockheed.

Lockheed Martin fabrique les HIMARS et remet à neuf une version plus ancienne à Camden, une petite ville au sud-ouest de Little Rock.

Grâce à certains investissements réalisés au cours de l'année dernière dans le bâtiment de 282 000 pieds carrés où sont fabriqués les véhicules terrestres, Lockheed n'a besoin que de quelques mises à niveau pour répondre à cette augmentation de la cadence de production, ont déclaré les dirigeants de Lockheed.

La liste comprend une cabine de peinture, un mélangeur de revêtement antidérapant, un bras manipulateur d'assemblage de pneus et une piste d'installation d'essieux, ont déclaré les cadres à Reuters.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats avec les investisseurs, le PDG de Lockheed a déclaré : "En ce qui concerne spécifiquement les HIMARS, nous avons déjà rencontré notre chaîne d'approvisionnement à long terme pour planifier l'augmentation de la production à 96 de ces unités par an." Lockheed a commencé l'année 2022 avec un taux de production de 48 lanceurs HIMARS, mais a depuis augmenté jusqu'à 60 par an.

Le lanceur HIMARS avait gagné en popularité avant même son succès en Ukraine.

En février, la Pologne a reçu l'autorisation d'acheter 18 lanceurs HIMARS et 468 kits de chargeurs de lanceurs qui peuvent être installés sur des camions de fabrication polonaise pour les transformer en plateformes de lancement similaires. Les pourparlers pour cette transaction ont commencé en 2017, a déclaré un porte-parole de Lockheed à Reuters.