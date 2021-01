LOCKHEED MARTIN : publication mitigée au quatrième trimestre

Lockheed Martin a dévoilé mardi ses résultats au titre du quatrième trimestre 2020. Ainsi, le groupe américain de défense et sécurité a publié un bénéfice net de 1,79 milliard de dollars sur la période, ou 6,38 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,50 milliard de dollars, ou 5,29 dollars par action, un an plus tôt. Toutefois, le consensus FactSet en voulait un peu plus : 6,40 dollars par action.



Pour sa part, le chiffre d'affaires de Lockheed Martin s'établit à 17,03 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020, en hausse de 7,3% sur un an, ce qui dépasse, cette fois, les attentes du marché (16,95 milliards de dollars).



Pour l'exercice 2021, le groupe table sur un bénéfice par action compris entre 26 et 26,30 dollars (consensus : 26,18 dollars) et un chiffre d'affaires compris entre 67,10 et 68,50 milliards de dollars (consensus : 67,97 milliards).