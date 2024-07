L'ambitieux programme d'avions de combat de nouvelle génération de l'armée de l'air américaine, considéré comme un saut technologique révolutionnaire, pourrait devenir moins ambitieux à mesure que les pressions budgétaires, les priorités concurrentes et l'évolution des objectifs obligent à le repenser, ont déclaré des responsables de la défense et des cadres de l'industrie.

Initialement conçu comme une "famille de systèmes" centrée sur un avion de combat de sixième génération, le programme Next Generation Air Dominance (NGAD) est destiné à remplacer le F-22 Raptor et à doter les États-Unis de l'armement le plus puissant du ciel jusqu'au milieu du XXIe siècle.

Lorsqu'il a été proposé pour la première fois, les attentes étaient élevées, notamment une capacité de furtivité inégalée qui le rendrait invisible même pour les radars les plus sophistiqués, des armes laser et une intelligence artificielle embarquée pour traiter les masses de données provenant de la technologie de détection la plus récente.

Toutefois, des sources ont indiqué que le budget de développement actuel de 28,5 milliards de dollars sur cinq ans, soit jusqu'en 2029, pourrait être étalé sur une plus longue période ou réduit, le Pentagone étant à la recherche d'une solution rentable.

Des sources informées des délibérations budgétaires internes de l'armée de l'air ont déclaré que le budget du NGAD prévu pour l'année fiscale 2026, qui s'élève à 3,1 milliards de dollars, serait réduit en raison de la diminution du financement, et une source a ajouté que la diminution des fonds pourrait prolonger le développement de deux années supplémentaires.

Bien que l'on ne sache pas exactement combien coûtera l'ensemble du programme, il pourrait s'élever à plus de 100 milliards de dollars si 200 avions sont produits, y compris les coûts initiaux - plus la maintenance et les mises à niveau au fil du temps. Il y a actuellement 185 F-22 en service, l'avion que le NGAD est censé remplacer.

L'armée de l'air est également en train de revoir le concept de l'avion - peut-être en passant d'une conception bimoteur à un avion monomoteur plus grand, ou même en transférant davantage de fonds à un drone moins coûteux pour répondre au mieux aux besoins futurs en matière de supériorité aérienne, compte tenu des réductions budgétaires potentielles, ont déclaré les experts de l'industrie.

"Le NGAD a été conçu avant un certain nombre de choses : avant que la menace ne devienne si grave, avant que les CCA (programme de drones) ne soient introduits dans l'équation et avant que nous ne soyons confrontés aux problèmes d'accessibilité financière auxquels nous sommes actuellement confrontés", a déclaré Frank Kendall, secrétaire de l'armée de l'air, samedi, lors du Royal International Air Tattoo de Grande-Bretagne, le plus grand salon aéronautique militaire du monde.

"Avant de nous engager dans le budget 2026, nous voulons être sûrs d'être sur la bonne voie", a-t-il ajouté à propos d'un programme qui sera l'un des principaux sujets de discussion au salon international de l'aéronautique de Farnborough cette semaine.

Ce changement d'orientation intervient alors que l'armée de l'air est confrontée à d'importants dépassements de coûts dans plusieurs programmes essentiels et coûteux. Par exemple, le programme de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) Sentinel, qui doit remplacer les missiles Minuteman III vieillissants, a dépassé de 81 % le budget prévu, qui s'élève à environ 141 milliards de dollars.

La pression budgétaire a contraint l'armée de l'air à réévaluer ses priorités en matière de dépenses dans le cadre de divers efforts de modernisation, qui comprennent également l'augmentation de la production du nouveau bombardier B-21 fabriqué par Northrop Grumman.

Les sociétés américaines d'aérospatiale et de défense Lockheed Martin et Boeing ont répondu à l'appel d'offres de l'armée de l'air pour le système NGAD, ont déclaré des sources à Reuters.

Alors que les entreprises de défense ne sont pas vraiment en manque de commandes, les conflits en Ukraine et en Israël alimentant une demande déjà forte, le système NGAD était l'un des nombreux programmes potentiellement gigantesques dont beaucoup espéraient qu'ils alimenteraient les résultats dans les années à venir.

Un porte-parole de l'armée de l'air a déclaré à Reuters que le ministère était en train d'élaborer son budget pour l'exercice 2026, qui sera publié au début de l'année prochaine. Les représentants de Boeing n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Lockheed n'a pas souhaité s'exprimer sur le NGAD.

"La partie qui semble être bloquée et réévaluée est le véhicule aérien lui-même, la plateforme centrale", a déclaré J.J. Gertler, analyste principal au sein de la société d'analyse aérospatiale et de défense Teal Group.

"L'armée de l'air est en train de s'assurer que c'est bien ce qu'elle veut et pourrait changer d'avis", a-t-il ajouté.

Les nouvelles configurations possibles pourraient consister à passer à un seul moteur pour l'avion afin d'économiser sur les coûts initiaux et la maintenance à long terme. Les biréacteurs sont beaucoup plus chers à l'achat et à l'exploitation, mais ils sont plus fiables et plus rapides, et donc plus meurtriers dans un combat aérien que leurs homologues monomoteurs.

Un autre élément clé émergeant de cette restructuration est la possibilité de transférer des fonds vers le drone de combat connu sous le nom d'initiative Collaborative Combat Aircraft.

Le développement de plateformes de drones moins coûteuses, conçues pour opérer aux côtés de l'avion à réaction principal, ne fait pas l'objet de modifications budgétaires. (Reportage de Mike Stone à Washington ; Rédaction de Chris Sanders et Matthew Lewis)