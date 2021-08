Lockheed Martin : United Rotocraft commande cinq Black Hawk

Lockheed Martin annonce aujourd'hui que sa société Sikorsky a reçu une commande de cinq hélicoptères S-70 Black Hawk de la part d'United Rotocraft, une division d'Air Methods Corporation.



Cette commande permettra à United Rotocraft - seule entreprise autorisée par Sikorsky à passer les Black Hawk en configuration Firehawk - de proposer ces appareils dans le cadre de la lutte aérienne contre les incendies.



Avec des livraisons prévues dans les 7 à 18 prochains mois, le Firehawk est en passe de devenir 'l'un des moyens de lutte contre les incendies aériens les plus puissants et les plus efficaces de Californie', assure Larry Alexandre, président de United Rotorcraft.



Sikorsky produira les cinq appareils S-70 Black Hawk sur la ligne de fabrication PZL Mielec de Lockheed Martin en Pologne. Les hélicoptères rejoindront ensuite les installations de finition de United Rotorcraft dans le Colorado entre début 2022 et mi-2023.



Le premier appareil reçu sera configuré en Firehawk et sera destiné à l'État du Colorado, assure Lockheed Martin.





