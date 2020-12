Lockheed Martin : acquisition d'Aerojet Rocketdyne

Lockheed Martin annonce un accord définitif pour acquérir Aerojet Rocketdyne, à un prix de 56 dollars par action en numéraire (51 dollars après versement d'un dividende spécial), représentant une valeur de transaction totale de 4,4 milliards de dollars.



Il explique que les capacités complémentaires et la main-d'oeuvre qualifiée d'Aerojet Rocketdyne lui permettront de 'croitre dans l'hypersonique, les missiles tactiques, la défense aérienne et antimissile intégrée, les systèmes stratégiques et l'exploration spatiale'.



Le groupe de défense estime que la transaction, soumise aux autorisations réglementaires et autres conditions usuelles, devrait être finalisée au second semestre 2021. Une équipe de transition sera formée pour permettre une intégration en douceur.



