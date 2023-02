Lockheed Martin : changement au sein de la vice-présidence

Lockheed Martin annonce la démission du vice-président principal (SVP) en charge des affaires gouvernementales, Christian Marrone, depuis le 1er février.



Dans ce contexte, Greg Walters, vice-président des affaires législatives, a été nommé SVP par intérim, avec effet immédiat.



Walters a rejoint Lockheed Martin en 2004 et a dirigé plusieurs initiatives critiques, y compris la composante législative des campagnes visant à rétablir les franchises LM EO Overhead et GPS III Satellite.



Avant de rejoindre l'entreprise, il a servi 14 ans en tant que membre du personnel du House Appropriations Committee et quatre ans au ministère de la Défense.



