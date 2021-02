Lockheed Martin : choisi pour la protection des blindés US

Lockheed Martin annonce avoir été choisi par l'armée américaine pour intégrer et tester le système de protection des véhicules de combat afin d'assurer la sécurité des combattants contre les menaces du champ de bataille.



La société fournira notamment son système de kit de base MAPS (Modular Active Protection System), intégrant des capteurs et des systèmes de contre-mesures permettant de détecter, suivre et éviter les armes anti-char.



Dans le cadre du contrat de 36 mois, Lockheed Martin fournira cinq kits de base prêts pour la production, avec une option pour jusqu'à 20, et soutiendra l'intégration et les tests sur les véhicules blindés Abrams, Bradley et Stryker de l'armée.



