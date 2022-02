Lockheed Martin : contrat de 19,3 M$ avec la défense US

Lockheed Martin annonce le ministère de la défense des Etats-Unis lui a attribué un accord de projet prototype (PPA) de 19,3 M$ afin de créer un banc d'essai pour une infrastructure de réseau de communication 5G dans le cadre d'opérations expéditionnaires.



Ce banc d'essai , connu sous le nom d'OSIRIS, s'inscrit dans le cadre des programmes 5G.MIL de Lockheed Martin visant à aider les clients à mettre en service, à faire évoluer et à intégrer la technologie 5G rapidement et à moindre coût dans toutes les opérations terrestres, dans l'eau, dans l'air, dans l'espace ou opérations cyber.



'Nous voulons nous assurer que les combattants opérant dans des environnements de communication contestés aient un accès résilient aux données pour accomplir leurs missions partout dans le monde', explique Deon Viergutz, vice-président de Lockheed Martin Spectrum Convergence.



