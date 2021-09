Lockheed Martin : contrats de maintenance des F-35

Lockheed Martin a annoncé que le F-35 Joint Program Office lui avait attribué des contrats annualisés couvrant les exercices 2021 à 2023 visant à soutenir les opérations et le maintien en puissance de la flotte mondiale de F-35 tout en réduisant les coûts.



' Ces contrats représentent une réduction de plus de 30% du coût par heure de vol par rapport au contrat annualisé de 2020', précise l'avionneur.



Les contrats annuels vont permettre de financer le maintien en puissance des aéronefs actuellement dans la flotte et de renforcer la capacité de Lockheed Martin à prendre en charge la future flotte de plus de 3 000 F-35.



A l'heure actuelle, plus de 690 appareils F-35 ont été livrés et opèrent à partir de 21 bases à travers le monde. Plus de 1 460 pilotes ont été formés et la flotte de F-35 a dépassé les 430 000 heures de vol cumulées, souligne Lockheed Martin.



