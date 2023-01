Lockheed Martin : des bénéfices trimestriels en recul

Entreprise américaine de défense et de sécurité, Lockheed Martin a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars, soit 7,40 dollars par action (BPA) au quatrième contre 2,05 milliards de dollars, ou 7,47 dollars par action, il y a un an. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti 7,79 dollars alors que le marché anticipait 7,39 dollars. Le chiffre d'affaires net est ressorti à 19 milliards de dollars contre 17,7 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021. Le consensus s’élevait à 18,27 milliards de dollars.



Lockheed Martin prévoit pour l'année fiscale 2023 un BPA compris entre 26,60 et 26,90 dollars pour des revenus entre 65 et 66 milliards de dollars. Le marché cible respectivement 26,96 dollars et 65,74 milliards de dollars.