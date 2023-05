Lockheed Martin : des changements dans l'activité Espace

Le secteur d'activité Espace de Lockheed Martin a annoncé hier soir des changements à venir 'afin de soutenir la croissance et l'innovation, de gagner en efficacité dans la réalisation des missions des clients et de créer une collaboration plus forte avec eux, les fournisseurs et les partenaires'.



Cette réorganisation fait suite à la création récente de l'organisation Ignite de Lockheed Martin Space, un centre d'innovation pour le développement rapide des capacités.



' Ces changements nous permettent de fournir des solutions de bout en bout pour répondre aux exigences des missions d'aujourd'hui et de demain ', a déclaré Robert Lightfoot, vice-président exécutif de Lockheed Martin Space.



Lockheed Martin Space passera de cinq à trois secteurs d'activité dont National Security Space qui intégrera les portefeuilles classifiés et de défense, en alignant les programmes qui soutiennent les clients de l'espace militaire, des solutions de mission et des programmes spéciaux.



Cette nouvelle équipe sera dirigée par la vice-présidente et directrice générale Maria Demaree, qui a fait ses preuves en dirigeant le portefeuille classifié et de défense de Lockheed Martin Space.



Lockheed Martin Space mettra également en place un centre de produits axé sur l'amélioration de l'accessibilité financière et de l'efficacité énergétique.



