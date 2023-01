Lockheed Martin : envoi réussi du 6e satellite GPS III

Lockheed Martin fait savoir que son sixième satellite Global Positioning System III (GPS III) -conçu et construit par Lockheed Martin- a été lancé hier sur son orbite opérationnelle où il contribuera à la modernisation de la constellation GPS de l'US Space Force.



Le satellite a été lancé depuis Cap Canaveral (Floride), à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9.



Lockheed Martin précise que ce GPS III est le 25e satellite de code militaire introduit dans la constellation et qu'il dispose d'une technologie de pointe pour aider les opérateurs de la Force spatiale dans leur mission en fournissant des données de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT) aux utilisateurs militaires et civils du monde entier.



