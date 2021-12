Lockheed Martin : équipe le télescope James Webb de la NASA

Lockheed Martin fait savoir que sa technologie équipe le télescope spatial James Webb de la NASAvia une caméra infrarouge (NIRcam), un instrument 'essentiel pour donner au télescope son premier aperçu de la lumière céleste'.



La société indique qu'il s'agit de 'l'une des caméras infrarouges les plus sensibles jamais construites'. La NIRCam aidera à aligner le réseau complexe de miroirs du télescope puis prendra des images scientifiques tout au long de la mission.



Le télescope a été conçu pour observer la plus ancienne lumière de l'univers, qui, selon les scientifiques, s'est produite il y a environ 13,5 milliards d'années. Ces ondes lumineuses, autrefois visibles, se sont maintenant déplacées dans le spectre infrarouge et la NIRCam devrait permettre de les détecter.



