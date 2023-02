Lockheed Martin : fournit un C-130 Super Hercules à l'Indonésie

Entreprise américaine de défense et de sécurité, Lockheed Martin a livré le premier des cinq avions de transport tactique C-130J-30 Super Hercules à l'armée de l'air indonésienne (IDAF), marquant ainsi une nouvelle ère dans les opérations Hercules pour cet opérateur de longue date de C-130. Les nouveaux C-130J-30 de l'IDAF offrent une capacité de chargement, une vitesse, un rayon d'action, une puissance et des performances accrues, ainsi que des coûts d'exploitation réduits par rapport aux anciens C-130, pour répondre aux besoins de missions très diverses de l'IDAF pour les décennies à venir.



Ces nouveaux C-130J-30 augmentent la capacité de l'IDAF à s'associer à des missions et à des possibilités d'entraînement avec des alliés et des forces régionales qui utilisent également des Super Hercules.



L'Indonésie exploite des C-130 depuis les années 1960, utilisant sa flotte de Hercules pour des missions nationales et régionales essentielles, telles que l'acheminement de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe, ainsi que pour le soutien militaire et le maintien de la paix dans la région du Pacifique.