Lockheed Martin : hausse de 20% du bénéfice net trimestriel

Le groupe d'équipements de défense Lockheed Martin a vu son bénéfice net des opérations poursuivies augmenter de 20% à 1,79 milliard de dollars sur le dernier trimestre 2020, soit un BPA de 6,38 dollars par action, à peu près conforme au consensus.



Ses revenus ont augmenté de 7% à un peu plus de 17 milliards de dollars, une croissance soutenue par chacune de ses quatre grandes divisions, permettant à son chiffre d'affaires annuel, à 65,4 milliards, de dépasser son objectif d'environ 65,25 milliards.



Affichant un BPA de 24,30 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Lockheed Martin anticipe pour l'année 2021 un BPA entre 26 et 26,30 dollars, pour des revenus attendus entre 67,1 et 68,5 milliards.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.