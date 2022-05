Lockheed Martin : l'USS Minneapolis-St Paul entre en service

Lockheed Martin annonce la mise en service de l'USS Minneapolis-Saint Paul - onzième 'Littoral Combat Ship' (LCS) de l'US Navy, depuis le port de Duluth (Minnesota, Etats-Unis). A terme, le bâtiment sera basé à Mayport, en Floride.



' La polyvalence et l'adaptabilité que l'USS Minneapolis-Saint Paul apportera à la flotte sont inégalées. Ce LCS est prêt à faire face aux menaces de demain, en offrant à son équipage la possibilité de déployer de manière flexible des capacités avancées qui dissuaderont nos adversaires ', a déclaré Jon Rambeau, vice-président et directeur général des systèmes et capteurs de guerre intégrés chez Lockheed Martin.



Unique parmi les navires de combat, le LCS est déployé aujourd'hui pour des missions à proximité du rivage et constitue une partie croissante de la flotte de l'US Navy, précise Lockheed Martin.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.