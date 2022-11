Lockheed Martin : l'armée norvégienne choisit le radar TPY-4

La Royal Norwegian Air Force annonce avoir sélectionné le radar de surveillance aérienne de nouvelle génération TPY-4 de Lockheed Martin afin d'améliorer sa capacité de surveillance à longue portée.



'La Norvège rejoint l'US Air Force en tant que premier partenaire de l'OTAN pour le radar TPY-4', a commenté Chandra Marshall, vice-président des systèmes de radar et de détection chez Lockheed Martin.



Lockheed Martin précise que ce radar peut être adapté à de nouvelles missions via de simples améliorations logicielles 'sans aucune modification architecturale ou matérielle'.



'Le radar TPY 4 peut identifier et suivre des menaces plus petites à des distances plus longues que jamais auparavant. Ce système multi-missions s'intégrera de manière transparente dans les systèmes de défense aérienne existants et pourra fonctionner dans des environnements contestés', souligne la firme américaine.



