Lockheed Martin : lancement réussi du satellite GPS III

Le sixième satellite du système de positionnement global III (GPS III) conçu et construit par Lockheed Martin a été lancé et se propulse vers son orbite opérationnelle à environ 12 550 miles au-dessus de la Terre, où il contribuera à la modernisation en cours de la constellation GPS de l'US Space Force. Le véhicule spatial GPS III 06 (GPS III SV06) a été lancé de la station spatiale de Cap Canaveral, en Floride, à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX à 7 h 24 hier. GPS III SV06 est le 25e satellite à code militaire introduit dans la constellation.



Ce satellite fournira une technologie avancée pour aider les opérateurs de la Force spatiale dans leur mission en fournissant des données de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT) aux utilisateurs militaires et civils du monde entier.