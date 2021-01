Lockheed Martin : le vaisseau Orion est prêt pour la Lune

Le vaisseau spatial Orion de la NASA est prêt pour sa mission sur la Lune, annonce Lockheed Martin. La société a en effet terminé l'assemblage et les tests d'Orion, avant de le confier à l'équipe Exploration Ground Systems (EGS) de la NASA.



Réunie au Kennedy Space Center, l'équipe EGS effectuera ensuite les derniers préparatifs sur le vaisseau spatial pour sa mission sur la Lune plus tard cette année.



Orion est le nouveau vaisseau spatial de classe d'exploration de la NASA qui emmènera les astronautes dans l'espace lointain, y compris la Lune et Mars, assure Lockheed Martin.



