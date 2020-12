Lockheed Martin : les F-35 australiens au niveau opérationnel

L'Australie est devenue le septième pays à annoncer que sa flotte de F-35A avait atteint sa capacité opérationnelle initiale (IOC), après que les autorités australiennes ont annoncé ce mardi l'IOC des F-35A australiens, fait savoir Lockheed Martin.



'Cet IOC inaugure une nouvelle ère de puissance aérienne australienne qui donne à la RAAF (Force aérienne royale australienne) des capacités de transformation et de changement de donne', a déclaré Joe North, directeur général de Lockheed Martin Australie.



L'Australie dispose actuellement d'une flotte de 33 F-35A, et les équipages de la RAAF ont dépassé plus de 8 780 heures de vol à ce jour.



