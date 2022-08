Lockheed Martin : livre un système d'arme laser à l'US Navy

Lockheed Martin annonce avoir livré à la marine états-unienne un laser haute énergie de 60kW avec éblouissement optique et surveillance intégrés (HELIOS).



Il s'agit du premier système d'arme laser tactique à être intégré dans les navires existants. Ce système intégré et évolutif doit fournir capacité de combat tactiquement pertinente en tant qu'élément clé d'une architecture de défense en couches, assure la société.



'HELIOS améliore l'efficacité globale du système de combat du navire pour dissuader les menaces futures et fournir une protection supplémentaire aux marins', résume Rick Cordaro, vice-président chez Lockheed Martin Advanced Product Solutions.



