Lockheed Martin maintient ses objectifs de ventes grâce aux F-35

Washington (awp/afp) - Le groupe de défense américain Lockheed Martin a maintenu ses prévisions annuelles mardi et affiché des ventes en hausse au troisième trimestre grâce notamment à sa division aéronautique et aux ventes de son avion de combat F-35.

Le groupe de Bethesda (Maryland) a enregistré une progression de 3,5% de son chiffre d'affaires global par rapport à la même époque l'année dernière à 16,58 milliards de dollars, un peu en-deçà des prévisions des analystes.

Le bénéfice net grimpe à 1,8 milliard de dollars ou 6,71 dollars par action, davantage que les 6,67 dollars prévus par Wall Street.

C'est sa division aéronautique, la plus importante, qui a porté la progression du chiffre d'affaires, engrangeant plus de 500 millions de dollars de plus qu'au troisième trimestre 2021 à 7,09 milliards de dollars (+8%), indique un communiqué de l'entreprise.

La vente de chasseurs F-35, prévue au trimestre précédent et finalement réalisée ces trois derniers mois, a rapporté quelque 325 millions de dollars supplémentaires, précise Lockheed.

L'avion de combat a notamment remporté des contrats avec la Suisse (36) et l'Allemagne qui prévoit d'en acquérir 35.

La division missiles a réalisé des ventes de 2,83 milliards de dollars (+2%). Le chiffre d'affaires du département "Rotary and Mission" (hélicoptères, systèmes électroniques, formation, entraînement) s'est inscrit en léger repli à 3,78 milliards (-5%) tandis que la division Espace a vu ses ventes augmenter de 7% à 2,88 milliards de dollars.

"Lockheed Martin a réalisé un trimestre solide, mis en évidence par la solidité des flux de trésorerie disponibles, des commandes et des marges d'exploitation, ce qui nous place en bonne position pour tenir nos engagements annuels", a déclaré le président de Lockheed Martin, James Taiclet, confirmant ainsi un objectif de ventes de 65,25 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice.

Le titre du groupe d'armement grimpait de plus de 6% à la Bourse de New York à 421 dollars alors que le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions pour 14 milliards de dollars, dont 4 milliards dès le quatrième trimestre.

afp/rp