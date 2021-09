Lockheed Martin et le Pentagone se sont mis d’accord sur un nouveau calendrier de production et de livraisons des avions de chasse F-35. Selon les termes de cet accord, le groupe américain de défense devra livrer 133 à 139 appareils cette année, 151 à 153 appareils en 2022 et 156 appareils à partir de 2023. Lockheed Martin explique que ce plan assure « la prévisibilité et la stabilité du processus de production tout en récupérant le manque d'avions réalisé l'année dernière lors de la pandémie Covid-19 ».