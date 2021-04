Lockheed Martin : les Danois déploient leur premier F-35A

Lockheed Martin et les membres de la Royal Danish Air Force se sont réunis à Fort Worth, au Texas, afin de célébrer le déploiement du premier F-35A Lightning II de l'armée de l'air danoise.



A terme, cet appareil supersonique, furtif et à la pointe de la technologie constituera un élément central de la défense danoise, a assuré Trune Bramsen, ministre de la Défense danoise.



Le programme mis en place avec Lockheed Martin prévoit la livraison d'un total de 27 appareils F-35A. Les pilotes et mécaniciens danois se rendront d'ailleurs à la Luke Air Force Base, en Arizona, dans les prochaines semaines afin de débuter leur formation.



Lockheed Martin précise avoir livré, à ce jour, un total de plus de 625 avions F-35, formé plus de 1 300 pilotes et 10 380 mécaniciens.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.