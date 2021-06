Lockheed Martin : nouveau responsable du programme F-22

Lockheed Martin a annoncé la nomination de Kevin 'Red' Smith en tant que vice-président du programme F-22. Il succède ainsi à OJ Sanchez, qui a récemment été nommé vice-président et directeur général de l'Integrated Fighter Group (F-16 / F-22).



A travers sa nouvelle fonction, Kevin Smith sera responsable du développement, de la fabrication et du suivi du programme F-22 en partenariat avec l'armée de l'air des Etats-Unis.



Auparavant, Kevin Smith a été directeur du programme F-35A. Le F-22 ne lui est toutefois pas inconnu puisqu'il a travaillé par le passé comme responsable du développement et de la modernisation du F-22 et de ses technologies de pointe.



Ancien pilote de chasse, Kevin Smith a rejoint Lockheed Martin en 2002.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.