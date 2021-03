Lockheed Martin : test réussi pour le nouveau système de tir

Lockheed Martin a testé avec succès sa nouvelle génération de 'missile à système de lancement multiple guidé et à longue portée' (ER GMLRS) lors d'une démonstration en vol de 80 kilomètres à White Sands Missile Range, au Nouveau-Mexique.



Au cours du test en vol, la cartouche ER GMLRS a été tirée depuis le lanceur HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) de l'armée américaine, construit par Lockheed Martin, répondant aux objectifs du test.



La démonstration a confirmé les performances de trajectoire de vol du missile, la portée et les interfaces validées avec le lanceur HIMARS et les performances du logiciel système.



