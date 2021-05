Lockheed Martin : un nouveau satellite anti-missile en orbite

Lockheed Martin a annoncé que les équipes de l'US Space Force avait effectué avec succès la mise en orbite du satellite SBIRS GEO-5, construit par Lockheed Martin.



Ce satellite est le 5e et dernier à rejoindre l'OPIR, une constellation de satellites en orbite autour de la terre équipés de puissants capteurs de surveillance.



'Ces gardiens orbitaux 24h/24 et 7j/7 détectent les lancements de missiles, soutiennent la défense antimissile balistique, élargissent la collecte de renseignements techniques et renforcent la connaissance de la situation sur le champ de bataille', précise Lockheed Martin.



Estimant que le monde était désormais 'un endroit menaçant avec plus de 1000 lancements de missiles balistiques chaque année', Tom McCormick, vice-président de la zone de mission OPIR de Lockheed Martin Space, assure que le système de satellites SBIRS constitue 'le fer de lance de la défense antimissile' et assurera la sécurité nationale et celle des forces armées.





