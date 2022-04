Lockheed Martin : ouvre une nouveau site en Pennsylvanie

Lockheed Martin annonce l'ouverture d'un nouveau site à Johnstown (Pennsylvanie, Etats-Unis) et prévoit par conséquent d'embaucher plus de 80 mécaniciens et techniciens au cours de la prochaine année afin de produire certaines pièces destinées à équiper les nouveaux F-16 fabriqués à Greenville (Caroline du Sud).



'Nous sommes fiers d'amener ce nouveau travail de fabrication de pièces de F-16 sur notre site de Johnstown et de contribuer à la création d'emplois dans la région', a déclaré Wayne Davis, directeur général de Lockheed Martin Johnstown.



Une fois fabriquées, les pièces seront expédiées à Greenville pour l'assemblage final et l'intégration dans les F-16 sur la chaîne de production.





