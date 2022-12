Lockheed Martin : production à plein régime du CH-53K

Lockheed Martin fait savoir que l'US Navy a donné son feu vert pour la production à plein régime de l'hélicoptère Sikorsky CH-53K, ce qui devrait porter la production à plus de 20 hélicoptères par an dans les années à venir.Dans ce contexte, Sikorsky, une société de Lockheed Martin, achète des matériaux critiques afin de soutenir la construction et la production à plein régime d'hélicoptères CH-53K dans son usine numérique.'L'accélération de la production de l'hélicoptère le plus technologiquement avancé au monde va permettre au Corps des Marines des États-Unis de développer sa flotte de CH-53K King Stallion', a déclaré Bill Falk, directeur du programme Sikorsky CH-53K. 'Le Corps des Marine s'est fixé un objectif d'acquisition de 200 appareils, précise Lockheed Martin. Cet engagement du 'Marine Corps' va permettre aux fournisseurs d'acheter en gros, générant des gains d'efficacité ainsi qu'une baisse des coûts globaux pour l'armée américaine et ses alliés internationaux.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.