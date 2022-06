Lockheed Martin : projet de stockage d'énergie pour l'armée

Lockheed Martin annonce avoir remporté un contrat portant sur la construction du premier système de stockage d'énergie (en MW) de longue durée pour le compte du Département de la Défense (DoD) des Etats-Unis.



Baptisé GridStar Flow, ce système sera installé à Fort Carson (Colorado) pour l'armée US, sous le contrôle du Centre de recherche et de développement du génie de l'armée (ERDC) et du Laboratoire de recherche en génie de la construction (CERL).



GridStar Flow consiste en une batterie à flux redox qui stockera l'énergie générée à partir de sources d'énergie renouvelables et l'enverra aux réseaux électriques pendant les pics de demande ou les pertes d'électricité imprévues.



'Les solutions visant à accroître la résilience et l'autosuffisance sont essentielles pour soutenir économiquement et durablement les opérations du DoD', explique le Dr. Andrew J. Nelson, directeur du CERL.



Lockheed Martin, l'ERDC-CERL et l'armée américaine prévoient de lancer ce projet GridStar Flow à l'automne.



