Lockheed Martin : rate le consensus mais relève ses objectifs annuels

Lockheed Martin a publié un bénéfice net de 1,82 milliard de dollars au second trimestre 2021, soit 6,52 dollars par action, en hausse de 11,7% sur un an, mais le consensus FactSet tablait sur un BPA de 6,56 dollars. Ce bénéfice inclut une perte de 61 cents par action dans le secteur aéronautique en raison de la contre-performance d'un programmé classé, alors que le BPA ajusté attendu par le consensus était de 6,52 dollars. Les ventes de l'avionneur ont augmenté de 5% pour s'établir à 17,03 milliards de dollars, pour un consensus de 16,94 milliards.



Dans le même temps, Lockheed Martin a relevé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice: ainsi il s'attend désormais à un bénéfice par action de 26,70 à 27 dollars (contre 26,40 à 26,70 dollars auparavant) et anticipe des ventes de 67,3 à 68,7 milliards de dollars.