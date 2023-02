Lockheed Martin reçoit un contrat initial de 1,1 milliard de dollars pour fournir la première capacité de frappe hypersonique basée en mer du pays.

Lockheed Martin s'associe à l'U.S. Navy pour intégrer une capacité de frappe hypersonique sur des navires de surface. L'U.S. Navy a attribué à Lockheed Martin un contrat d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars, si toutes les options sont exercées, pour intégrer le système d'arme Conventional Prompt Strike [2] (CPS) sur les destroyers à missiles guidés (DDG) de la classe ZUMWALT. Le CPS est un système d'arme hypersonique de type boost-glide qui permet le vol de missiles à longue portée à des vitesses supérieures à Mach 5, avec une grande capacité de survie face aux défenses ennemies.

Dans le cadre de ce contrat, l'entrepreneur principal Lockheed Martin fournira les systèmes de lanceur, le contrôle des armes, les All Up Rounds (AUR), qui sont les composants intégrés du missile, et le soutien à l'intégration de la plate-forme pour cette plate-forme navale. La société, ainsi que ses partenaires industriels, notamment les sous-traitants Northrop Grumman et General Dynamics Mission Systems, sont en passe de fournir aux marins la capacité de frappe hypersonique lancée en surface et basée en mer du CPS d'ici le milieu des années 2020. Le contrat prévoit également des AUR supplémentaires ainsi que des canisters pour les essais, l'entraînement et l'emploi tactique de l'arme hypersonique à longue portée (LRHW) de l'armée américaine.