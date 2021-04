Lockheed Martin remonte ses prévisions annuelles, aidé par son premier trimestre

New York (awp/afp) - Le groupe de défense américain Lockheed Martin a revu ses prévisions à la hausse pour l'année 2021, aidé par des résultats favorables au premier trimestre grâce aux secteurs des hélicoptères et des missiles.

Le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 67,3 milliards et 68,7 milliards de dollars, contre une fourchette située entre 67,1 et 68,5 milliards trois mois auparavant.

Il a également revu à la hausse sa prévision de bénéfice par action sur 2021, dans une fourchette entre 26,40 et 26,70 dollars contre 26,00 à 26,30 dollars trois mois auparavant.

"Nos résultats solides nous permettent d'avancer dans les innovations du 21e siècle qui dissuaderont les menaces de demain, tout en restant un partenaire de confiance pour les consommateurs qui dépendent de nos plateformes et nos services", a réagi le PDG de l'entreprise, James Taiclet, cité dans le communiqué de résultats.

Au premier trimestre, les résultats du groupe ont été tirés par la division "Rotary and Mission" (hélicoptères, systèmes électroniques, formation, entrainement).

Celle-ci a affiché un chiffre d'affaires en hausse de près de 10% par rapport au premier trimestre 2020, à 4,1 milliards de dollars, sous l'effet de la mise à disposition d'un système de formation international des pilotes et aux hélicoptères Sikorsky.

Dans le segment des missiles, le groupe a affiché des revenus en hausse de 5%, aidé par des ventes plus importantes dans les programmes intégrés de défense aérienne et antimissile et dans les programmes de missiles tactiques.

Le bénéfice trimestriel de Lockheed Martin s'est porté à 1,84 milliard de dollars contre 1,72 milliard un an auparavant.

Rapporté par action, la référence à Wall Street, il a été sur les trois premiers mois de l'année de 6,56 dollars, en hausse par rapport au premier trimestre 2020 (6,06 dollars) et par rapport aux prévisions des analystes de 6,30 dollars.

Le chiffre d'affaire trimestriel est quant à lui de 16,26 milliards de dollars, contre 15,65 milliards l'an dernier, un peu inférieurs aux 16,33 milliards de dollars prévus par les analystes.

A Wall Street le cours de l'action reculait de 0,69% à 389,57 dollars dans les premiers échanges.

afp/rp