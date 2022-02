Lockheed Martin renonce au rachat d'Aerojet Rocketdyne

New York (awp/afp) - Le groupe américain de défense Lockheed Martin a finalement renoncé au rachat pour 4,4 milliards de dollars du fabricant de systèmes de propulsion Aerojet Rocketdyne, contre lequel l'autorité américaine de la concurrence (FTC) avait déposé plainte fin janvier.

La FTC avait alors expliqué vouloir "empêcher le plus important groupe de défense au monde d'éliminer le dernier fabricant indépendant de systèmes de propulsion de missiles" et ainsi de concentrer encore un peu plus des marchés "essentiels à la sécurité et à la défense du pays".

Elle redoutait notamment que Lockheed Martin puisse empêcher d'autres groupes du secteur de la défense comme Raytheon Technologies, Northrop Grumman ou Boeing, d'avoir accès à des composants essentiels à la fabrication de missiles.

C'était la première fois en plusieurs décennies que l'autorité américaine s'opposait à une opération dans le secteur de la défense.

Lockheed Martin a, dans un communiqué diffusé dimanche soir, clairement relié sa décision de rompre l'accord passé fin 2020 avec Aerojet Rocketdyneau dépôt de plainte de la FTC.

Son patron, James Taiclet, estime toujours que l'opération "aurait profité à l'ensemble de l'industrie grâce à une plus grande efficacité, une plus grande rapidité et des réductions de coûts importantes pour le gouvernement américain".

Mais avec la plainte de la FTC, renoncer au rachat "est dans le meilleur intérêt des différentes parties prenantes", a-t-il ajouté dans le communiqué.

Aerojet Rocketdyne s'est dit, dans un communiqué séparé, "confiant dans la future performance" de l'entreprise grâce à "un carnet de commandes représentant trois fois ses ventes annuelles" et "un solide environnement macroéconomique".

L'action du groupe perdait 2,1% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la séance lundi, tandis que celle de Lockheed Martin cédait 0,3%.

