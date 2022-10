Lockheed Martin : s'étend pour produire plus de PAC-3

Lockheed Martin a ouvert hier, sa nouvelle installation All-Up Round III sur son site Camden Operations en Arkansas.



Cette extension de 7900 m² soutient l'augmentation de la capacité de production du PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), le missile de défense aérienne.



'Nous restons engagés à fournir des produits et des solutions innovants pour notre pays et nos nations alliées', a déclaré Scott Greene, vice-président exécutif de Lockheed Martin Missiles and Fire Control.



L'installation de Camden fournit des composants et effectue l'assemblage final de plusieurs produits clés de la défense aérienne et antimissile intégrée (IAMD) et des tirs de précision.



Lockheed Martin produit actuellement plus de 300 PAC-3 MSE chaque année et prévoit de passer à 500 PAC-3 MSE avec cette installation.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.