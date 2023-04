Lockheed Martin : teste avec succès la maintenance via la 5G

Lockheed Martin annonce avoir démontré avec succès des capacités de maintenance basées sur l'analyse de l'écosystème des lignes de vol 5G du ministère de la Défense, permettant de fournir aux membres du service des informations exploitables en temps réel afin d'améliorer la préparation des avions et de réduire les coûts.



Baptisée Network-enabled Analytics for Readiness 5G (NeAR), cette démonstration a illustré comment la technologie de communication 5G et l'analyse avancée minimisent le fardeau de maintenance pour une variété d'appareils.



'Cette preuve de concept a démontré que nos outils d'analyse sont évolutifs et portables sur plusieurs plates-formes pour améliorer la maintenance de manière pertinente', a déclaré Reeves Valentine, vice-président des solutions terrestres et maritimes chez Lockheed Martin Rotary and Mission Systems.



'Ces applications de dépannage intelligentes sont compatibles avec l'écosystème futur 5G.MIL® et conformes à nos efforts de sécurité du 21e siècle pour que nos clients restent prêts.'



