Lockheed Martin travaille sur l'intégration de la réalité augmentée pour la plateforme T-50

Lockheed Martin, Korea Aerospace Industries et Red 6 ont commencé à développer des solutions techniques pour la mise en œuvre du système de réalité augmentée tactique avancée (ATARS) de Red 6, dans la plateforme T-50 et les systèmes d'entraînement au sol. L'intégration technologique initiale comprend un démonstrateur T-50 et la technologie ATARS de Red 6 en réseau électronique avec la suite logicielle de simulation Prepar3D de Lockheed Martin.



Cette solution d'ingénierie précoce permet à Lockheed Martin et à Red 6 d'acquérir une expérience supplémentaire dans l'intégration de simulations qui pourraient à terme constituer une formation intégrée pour le programme T-50 et les systèmes d'entraînement au sol.



L'ATARS est un système de réalité augmentée (RA) multi-nœuds et multi-domaines qui offre un environnement d'entraînement synthétique extérieur complet pour de multiples utilisateurs. La technologie de Red 6 permet aux pilotes d'expérimenter les charges cognitives du pilotage physique d'un avion.