Loews Corporation : des revenus trimestriels en hausse

Aujourd'hui à 14:20 Partager

La société holding Loews Corporation a dégagé un revenu net de 360 millions de dollars, soit 1,58 dollar par action au deuxième trimestre 2023 contre 167 millions de dollars, soit 0,68 cents par action, un an plus tôt. L'augmentation du revenu net d'une année sur l'autre est due à la hausse du revenu net de ses filiales consolidées et à l'augmentation des revenus d'investissement nets de la société mère. Sur ce trimestre, sa filiale CNA spécialisée dans les assurances de biens immobiliers affiche un bénéfice net attribuable à 255 millions de dollars contre 170 millions de dollars.



Loews Corporation a déclaré un bénéfice net de 735 millions de dollars, soit 3,19 dollars par action, contre 489 millions de dollars, soit 1,98 dollar par action, en 2022, à la même période.



" CNA a fait état de résultats exceptionnels, malgré les pertes sur catastrophes élevées subies par le secteur. La société a également enregistré son revenu de souscription trimestriel sous-jacent le plus élevé jamais réalisé ", souligne le CEO du groupe James Tisch.