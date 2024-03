Logan Energy Corp est une société canadienne qui se consacre à l'acquisition, à la production et à la prospection de pétrole et de gaz naturel. La société se concentre sur les régions de Pouce Coupe et de Simonette, dans le nord-ouest de l'Alberta, sur la tendance des ressources de Montney, et sur la région de Flatrock, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. La société possède environ 193 000 acres nettes de terres de la Couronne à 95 % dans la région de Montney, réparties sur trois propriétés (Simonette, Pouce Coupe et Flatrock). La propriété Simonette compte environ 51 puits Montney exploités, principalement forés dans la fenêtre du gaz à condensat. La propriété Pouce Coupe compte sept puits. L'actif de Pouce Coupe s'étend de la fenêtre du condensat de gaz à celle du pétrole léger. La propriété de Flatrock est un terrain non exploité de Montney qui offre des perspectives de développement de condensats de gaz et de pétrole. La société détient également une participation directe de 50 % dans son usine de gaz d'une capacité de 120 millions de pieds cubes standard par jour (Mpi3/j).