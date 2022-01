Kim Kardashian et Floyd Mayweather poursuivis pour la promotion d'une crypto

"Les dirigeants de la société, collaborant avec plusieurs promoteurs célèbres ... ont fait des déclarations fausses ou trompeuses sur EthereumMax par le biais de publicités sur les médias sociaux et d'autres activités promotionnelles", indique la plainte. Kardashian a fait la promotion d'EthereumMax dans un post de juin 2021 sur Instagram, alors qu'elle avait 250 millions de followers.

"Êtes-vous dans la crypto les gars ?", a-t-elle écrit dans le post, suivi de l'avertissement "ce n'est pas un conseil financier", mais qu'elle voulait partager "ce que mes amis viennent de me dire" sur les jetons EthereumMax. Elle a inclus le hashtag #AD pour montrer que le message était une publicité payante, selon l'action en justice.

Mayweather a fait la promotion d'EthereumMax sur ses maillots de boxe lors d'un combat très suivi contre la star de YouTube Logan Paul en juin, entre autres.

Les représentants de Kardashian et Mayweather n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La société EthereumMax a également été citée dans le procès.

"Le récit trompeur associé aux récentes allégations est criblé de fausses informations sur le projet EthereumMax", a déclaré EthereumMax dans un communiqué. "Nous contestons les allégations et attendons avec impatience que la vérité éclate".

La plainte, déposée par un résident de New York qui a acheté des jetons EMAX et a perdu de l'argent, est proposée comme une action collective pour toute personne ayant acheté des jetons EMAX entre la mi-mai et la fin juin 2021.

L'affaire vise à obtenir la restitution et le dégagement des bénéfices par les défendeurs.