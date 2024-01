Logan Group Co Ltd, anciennement Logan Property Holdings Co Ltd, est une société holding d'investissement dont les activités principales sont la promotion immobilière, l'investissement immobilier, la construction et la décoration, ainsi que l'aménagement de terrains primaires. La société exerce ses activités à travers quatre segments. Le segment de la promotion immobilière développe et vend des propriétés résidentielles et des magasins de détail. Le segment Property Leasing loue des unités de bureaux et des magasins de vente au détail. Le segment Construction et Décoration s'occupe de la construction d'immeubles de bureaux et d'habitations et fournit des services de décoration à des clients externes et à des sociétés du groupe, ainsi que des services de décoration intérieure à des acheteurs de biens immobiliers. Le segment Développement de terrains primaires s'occupe de la vente de terrains destinés au développement. La société exerce principalement ses activités en Chine continentale.

Secteur Développement et opérations immobilières