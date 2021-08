Logic Instrument S.a. : Résultats financiers LOGIC INSTRUMENT premier semestre 2021

Compte de résultat consolidé simplifié LOGIC INSTRUMENT

Compte de Résultat Consolidé en K€ S1 2021 S1 2020 VAR° en K€ VAR ° en % Chiffre d'affaires & autres produits 3 104 5 115 (2 011) (39%) Coût d'achat des produits vendus (1) 2 101 3 577 (1 476) (41%) Marge brute 1 003 1 538 (535) (35%) Taux de Marge Brute 32,3% 30,1% Charges d'exploitation 1 507 1 521 (14) (1%) Résultat d'exploitation (503) 51 (555) NS Résultat financier 21 10 11 NS Résultat exceptionnel 9 0 9 NS IS (5) (15) 10 NS Résultat net Consolidé (478) 46 (525) NS (1) y compris variation des provisions sur stocks

Le Chiffre d'affaires consolidé [1]de LOGIC INSTRUMENT à fin juin 2021 s'établit à 3,1 M€ contre 5,1 M€ au premier semestre 2020.

Le ralentissement des ventes subi sur le second semestre 2020 s'est poursuivi sur le premier semestre 2021 avec surtout un retrait en Allemagne. La crise de la COVID 19 a continué à ralentir les projets d'investissement des grands donneurs d'ordre qui restent dans une position attentiste. Par ailleurs certains projets en cours sont décalés en raison de difficultés d'approvisionnement sur certains composants électroniques.

La marge brute s'établit à 1,0 M€, le taux de marge est en légère progression par rapport à celui du premier semestre 2020.

Les charges opérationnelles sont stables bien que les mesures d'aides gouvernementales sur le S1 2020 (chômage partiel) n'ont pas été reconduites au S1 2021.

La société affiche un résultat net négatif de 0,5 M€ pour le premier semestre 2021.

Bilan Consolidé simplifié LOGIC INSTRUMENT au 30/06/2021

BILAN ACTIF en K€ 30/06/2021 31/12/2020 VAR VAR % R&D 1 1 (0) NS Autres actifs immoblisés 138 162 (24) (15%) Stock 1 926 1 712 214 12% Avances et acomptes 281 232 49 21% Créances clients 755 578 176 31% Autres créances et impôts différés 339 303 36 12% Disponibilités 4 894 5 533 (639) (12%) CCA & ECA 89 78 11 14% Total 8 422 8 599 (177) BILAN PASSIF en K€ 30/06/2021 31/12/2020 VAR VAR % CAPITAUX PROPRES 5 357 5 541 (185) NS Résultat -478 -111 (367) NS Prov R & Charges 79 97 (18) (18%) Emprunts 1 466 1 578 (112) (7%) Découverts 0 1 (0) (13%) Dettes fournisseurs 250 253 (3) (1%) Dettes fiscales et sociales 504 232 272 117% Autres dettes et PCA 1 242 1 006 236 23% Total 8 422 8 599 (177)

Les principaux éléments de variation sont les suivants :

Stock

Le stock en valeur nette a augmenté de 12 % entre le 31 Décembre 2020 et le 30 juin 2021.

2.Créances clients

Les créances clients progressent de 31% par rapport au 31/12/2020, en ligne avec une facturation sur les deux derniers mois du semestre en progression de 30% par rapport à la facturation des 2 derniers mois de 2020.

3.Trésorerie

La trésorerie du groupe est en baisse de 0,6 m€ essentiellement en raison de la marge brute d'autofinancement négative.

Perspectives 2021

Malgré des performances insuffisantes, le groupe affiche une situation bilancielle saine. La société reste prudente pour l'année 2021 et contrôlera activement ses dépenses opérationnelles face à une crise pandémique toujours active.

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents via ses différentes filiales. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG).

Site web : www.logic-instrument.com

Relations investisseurs : Loïc Poirier, poirier@archos.com

