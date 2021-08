Logic Instrument : plombé par ses semestriels

Logic Instrument lâche 22% après la publication vendredi soir d'une perte nette à peu près stable de 0,5 million d'euros au titre du premier semestre 2021, pour un chiffre d'affaires en baisse de 39% à 3,1 millions d'euros.



Il explique que la crise de la Covid-19 a continué à ralentir les projets d'investissement des grands donneurs d'ordre et que certains projets en cours sont décalés en raison de difficultés d'approvisionnement sur certains composants électroniques.



Revendiquant toutefois une situation bilancielle saine, Logic Instrument déclare rester prudent pour l'année 2021 et qu'il 'contrôlera activement ses dépenses opérationnelles face à une crise pandémique toujours active'.



